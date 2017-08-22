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22:17 | Футбол — Англия

Юрген Клопп: "У нас с Коутинью все хорошо. 100 процентов"


Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал, что ему надоели вопросы о будущем полузащитника Филиппе Коутинью. Ранее сообщалось о том, что бразилец может перейти в "Барселону".

- На данный момент у него проблемы со здоровьем, ему нужно время, - цитирует Mirror Клоппа. - Посмотрим, когда он сможет вернуться. "Барселона"? Я не комментировал подобного рода информацию. Ничего не поменялось.

Мне всегда задают один и тот же вопрос. Но я говорю по-английски не так хорошо, чтобы дать 500 разных ответов. Я жду его возвращения. У нас с ним все хорошо. 100%.

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