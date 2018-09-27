Юрген Клопп: "Первый гол "Челси" был забит из офсайда"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражение от "Челси" (1:2) в Кубке лиги отметил, что команда дала слишком много пространсва сопернику.

- Мы знали, как "Челси" собирался играть, но все равно дали им свободное пространство, - приводит Sky Sports слова Клоппа. - У нас было несколько хороших шансов, но мы не смогли их реализовать. Должны принять это поражение.

Первый гол "Челси" был забит из офсайда. Три игрока были в положении "вне игры". Или как минимум два. Судьи решили иначе, и мы должны это принять.