Юрген Клопп: "Не уверен, что "Реалу" и "Барселоне" легко бы покорился чемпионат Англии"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил уровень сложности и интенсивности чемпионата Англии. Специалист выразил сомнение в том, что ведущие клубы Европы в лице "Реала" и "Барселоны" смогли бы завоевать чемпионский титул в Англии.

– Представьте уровень сложности премьер-лиги, если здесь даже "Барселона" и "Реал" не смогли бы спокойно выигрывать чемпионство, – цитирует Marca Клоппа. – Безусловно, они бы были в зоне Лиги чемпионов и боролись бы за титул, но я не уверен, что испанцы бы завоевали его, поскольку здесь очень высокий уровень интенсивности. Вы не можете в Англии выиграть один матч со счетом 4:0, а потом взять какое-то время на отдых.