Юрген Клопп: "Моя главная задача - переубедить лидеров "Ливерпуля" покидать команду"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что абсолютно счастлив в клубе и не думает о других командах. Также специалист добавил, что вопрос ухода полузащитника Филиппе Коутинью закрыт до начала трансферного окна.

– Мне не нужна хорошая погода, чтобы чувствовать себя счастливым, – цитирует Daily Mail Клоппа. – Я очень счастлив в "Ливерпуле", точно так же я был счастлив в "Боруссии". Я уже исполнил все свои мечты. Если "Ливерпуль" больше не захочет работать со мной, я начну думать о поисках нового места работы, но сейчас я действительно счастлив здесь и не думаю о других клубах.

Единственный способ оставаться успешными – это иметь хорошую команду. Наша главная задача – переубедить лидеров клуба не покидать нас. Мы отлично укомплектованы. Коутинью сейчас в "Ливерпуле" и до января вопрос закрыт.

После 12 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.