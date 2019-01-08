Юрген Клопп: "Ловрен повредил подколенное сухожилие"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после матча 1/32 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона" (1:2) сообщали о травме защитника Деяна Ловрена.

- У него травма подколенного сухожилия, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Это то, что я слышал. Я спрашивал у всех - никаких признаков до этого не было. Это случилось внезапно. Насколько серьезна травма? Пока не знаю.

29-летний Деян Ловрен в текущем сезоне провел 13 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

Все об английском футболе – здесь