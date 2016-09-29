Юрген Клопп: "Коррупция? У меня нет никакого опыта в этой теме"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал комментировать коррупционный скандал в английском футболе. Расследование The Telegraph показало, что сразу восемь бывших и нынешних тренеров премьер-лиги замешаны в коррупционных делах, а Сэм Эллардайс вынужден был покинуть пост наставника сборной Англии в связи с причастностью к скандалу.

– Коррупция? Мне сложно говорить об этом, потому что у меня нет никакого опыта по данной теме, – цитирует The Mirror Клоппа.