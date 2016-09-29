17:43 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Коррупция? У меня нет никакого опыта в этой теме"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал комментировать коррупционный скандал в английском футболе. Расследование The Telegraph показало, что сразу восемь бывших и нынешних тренеров премьер-лиги замешаны в коррупционных делах, а Сэм Эллардайс вынужден был покинуть пост наставника сборной Англии в связи с причастностью к скандалу.

– Коррупция? Мне сложно говорить об этом, потому что у меня нет никакого опыта по данной теме, – цитирует The Mirror Клоппа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alar

К нашим тренерам обращайтесь, тут этого опыта огого)

18:39

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