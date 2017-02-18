12:13 | ФУТБОЛ — Англия

Юрген Клопп: "Если "Ливерпуль" попадет в Лигу чемпионов, то нужно будет усиливаться"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его команда ведет переговоры со многими футболистами. Он добавил, что еще рано говорить о попадании клуба в розыгрыш Лиги чемпионов.

– Мы ведем переговоры со многими игроками и их агентами, – приводит Liverpool Echo слова Клоппа. – Мы движемся вперед и в будущем у нас должна быть хорошая команда. Лига чемпионов? Пока рано говорить о ней, так как "Ливерпуль" еще туда не попал. Но если это произойдет, то усиление, безусловно, потребуется. Но даже если говорить о внутреннем чемпионате, то нам нужна глубина скамейки.

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Материалы REN-TV

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