15:59 | ФУТБОЛ — Англия

Юго Ллорис: "Впереди у Алли много похвалы и критики"

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Капитан "Тоттенхэма" Юго Ллорис считает, что в полузащитнике команды Деле Алли есть нечто особенное. Также он отметил, что его долгом как капитана является помощь молодым игрокам.

- Деле Алли - молодой игрок, и в нем есть нечто особенное, - цитирует L'Equipe Ллориса. - Мне нравится он, его характер, его беззаботность. Деле умеет реагировать на трудности. Знаю, что впереди у него много похвалы и критики, как и у меня в свое время. У нас с ним очень хорошие отношения, я думаю, что в этом как раз и есть моя миссия в качестве капитана - следить за молодыми игроками и помогать им, когда дела идут не лучшим образом.

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Материалы REN-TV

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