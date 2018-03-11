Юбилей дня. Венгер выиграл 700-й матч во главе "Арсенала"

Победа в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (3:0) стала 700-й для Арсена Венгера в качестве главного тренера "Арсенала". В этой же встрече "канониры" забили 1000-й домашний гол в премьер-лиге, а вратарь команды Петр Чех провел 200-ю игру на ноль в этом турнире.
Напомним, Венгер возглавлялет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством лондонцы выиграли 17 трофеев, включая три титула чемпионов Англии.
После 30 туров "Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. Отставание от 4-й строчки, которая дает право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, составляет 12 очков.
Victory over Watford was Arsene Wenger's 700th as Arsenal manager... 🙌– Goal (@goal) 11 марта 2018 г.
Here's to another 700 - isn't that right Gunners fans! 🙈 #AFC pic.twitter.com/iEvZsEquCT
баламошка
Вот и молодец, бабулька. На этой радостной ноте мог бы и свалить. Арриведерчи, Гутентаг, Банзай, Гитлер капут, или как там у них.
22:45 11 марта