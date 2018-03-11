Юбилей дня. Венгер выиграл 700-й матч во главе "Арсенала"

Победа в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (3:0) стала 700-й для Арсена Венгера в качестве главного тренера "Арсенала". В этой же встрече "канониры" забили 1000-й домашний гол в премьер-лиге, а вратарь команды Петр Чех провел 200-ю игру на ноль в этом турнире.

Напомним, Венгер возглавлялет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством лондонцы выиграли 17 трофеев, включая три титула чемпионов Англии.

После 30 туров "Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 48 очков. Отставание от 4-й строчки, которая дает право попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, составляет 12 очков.