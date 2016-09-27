12:53 | ФУТБОЛ — Англия

Яя Туре: "Как можно останавливать программу борьбы с расизмом перед ЧМ в России?!"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре возмущен тем, что ФИФА решила расформировать группу по борьбе с расизмом. По его словам, эту программу нельзя останавливать, так как она начала приносить результаты.

– Когда ФИФА обратилась ко мне за помощью в борьбе с расизмом, мне не пришлось долго думать, – написал Туре на своем сайте. – Я сталкивался с расизмом всю жизнь – на улицах и стадионах. Поэтому помощь в борьбе с этим была моей ответственностью. Я хотел, чтобы другие футболисты и болельщики не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.

Я был очень расстроен, когда получил письмо от ФИФА, в котором говорилось, что они прекращают свою работу в этом направлении. Отмечалось, что была проделана хорошая работа. Поэтому я спрашиваю – зачем после стольких лет игнорирования проблем расизма останавливать то, что начинало приносить результаты? ФИФА решила остановиться на достигнутом в преддверии чемпионата мира в России? Это нецелесообразно.

Теперь я надеюсь, что в ФИФА задумаются над этим. Однако письмо не вселяет надежду. Если ФИФА не исправит все, то пострадают болельщики и футболисты.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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kafk

торпищев вон назвал сестер братьями)) его тоже обвинили в расизме))) почему? он вообще о цвете кожи не говорил!! любое оскорбления черного называют расизмом типо они неприкасаемые их нельзя оскорблять просто потому что он черный , а белого человека можно оскорблять кому угодно и азиату и негру и латинасу и это не расизм))))

14:50

kafk

есть кто то на поле назовет яя туре уродом!! он тут же напишет что тот кто его обозвал расист!!!!! при этом он может белых называть как угодно , мир с этим расизмом зашел с ума , правильно закрыли эту комисию в фифа

14:46

nrk021

Как же напрягают негры со своим расизмом. Сами придумали его и продвигают, уже целый бренд из этого сделали. Да всем наплевать какого цвета твоя кожа, главное чтобы ты как человек говном не был.

14:44

kafk

serzheo Сидел бы себе в Африке и никакого тебе расизма. А то понаедут в чужие страны, да еще и права свои устанавливают, а потом удивляются - откуда берется расизм? А как же ему не взяться? Всю жизнь бедолага страдал. Ща заплачу. --------------------------------------------------- ой в африке такой же расизм) я серьезно даже похлеще там ущемляют права белых и при этом никто не кричит во весь мир что там расизм , расизм это не ущемление черных это термин о равноправии рас а в мире только чернокожие плачут! ударил черного на поле ты расист!

14:44

mikeV

Он сталкивается с расизмом каждый раз, когда в зеркало смотрит.

14:28

vasiunchik

Отобрали у парня повод еще поныть на весь мир...а учитывая, что не играет, то чем еще заниматься?

14:25

rashlim

Опять завел шарманку. Правильно его Гвардиола кошмарит.

13:53

serzheo

Сидел бы себе в Африке и никакого тебе расизма. А то понаедут в чужие страны, да еще и права свои устанавливают, а потом удивляются - откуда берется расизм? А как же ему не взяться? Всю жизнь бедолага страдал. Ща заплачу.

13:50

zent71

Должны собраться люди с таким же цветом кожи и подстрекателям типа Яя рожи бить. Вот это будет самая лучшая борьба с расизмом.

13:49

Gogy

Яя,ты,нехороший человек-рассист,и готов бросить в русских репой... Лучше брось банан,они вкуснее

13:31

spetrov

EstMaza, зато есть многонациональный народ. И всегда был. Но откуда знать такие подробности Яя Туре?

13:29

spetrov

Kairat Alimovich, похоже, у него действительно комплекс на этой теме. Слышит то, чего не слышат другие. Спустя какое-то время начинает верить в свои фантазии.

13:27

shpasic

и Гвардиола тоже расист.

13:19

edgar84

чета этот нигга достал со своими воплями)

13:17

EstMaza

Откуда у нас расизм, если и негров-то особо нет?..

13:10

Kairat Alimovich

яя это латентный белый) всю жизнь завидует белым и мечтает стать таким) если бы он родился белым, то был бы расистом жестким) в душе он блондин ариец)

13:06

yamsan

аж жалко его стало..всю жизнь в стараниях

13:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ