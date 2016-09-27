Яя Туре: "Как можно останавливать программу борьбы с расизмом перед ЧМ в России?!"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре возмущен тем, что ФИФА решила расформировать группу по борьбе с расизмом. По его словам, эту программу нельзя останавливать, так как она начала приносить результаты.
– Когда ФИФА обратилась ко мне за помощью в борьбе с расизмом, мне не пришлось долго думать, – написал Туре на своем сайте. – Я сталкивался с расизмом всю жизнь – на улицах и стадионах. Поэтому помощь в борьбе с этим была моей ответственностью. Я хотел, чтобы другие футболисты и болельщики не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.
Я был очень расстроен, когда получил письмо от ФИФА, в котором говорилось, что они прекращают свою работу в этом направлении. Отмечалось, что была проделана хорошая работа. Поэтому я спрашиваю – зачем после стольких лет игнорирования проблем расизма останавливать то, что начинало приносить результаты? ФИФА решила остановиться на достигнутом в преддверии чемпионата мира в России? Это нецелесообразно.
Теперь я надеюсь, что в ФИФА задумаются над этим. Однако письмо не вселяет надежду. Если ФИФА не исправит все, то пострадают болельщики и футболисты.
kafk
торпищев вон назвал сестер братьями)) его тоже обвинили в расизме))) почему? он вообще о цвете кожи не говорил!! любое оскорбления черного называют расизмом типо они неприкасаемые их нельзя оскорблять просто потому что он черный , а белого человека можно оскорблять кому угодно и азиату и негру и латинасу и это не расизм))))
14:50
kafk
есть кто то на поле назовет яя туре уродом!! он тут же напишет что тот кто его обозвал расист!!!!! при этом он может белых называть как угодно , мир с этим расизмом зашел с ума , правильно закрыли эту комисию в фифа
14:46
nrk021
Как же напрягают негры со своим расизмом. Сами придумали его и продвигают, уже целый бренд из этого сделали. Да всем наплевать какого цвета твоя кожа, главное чтобы ты как человек говном не был.
14:44
kafk
serzheo Сидел бы себе в Африке и никакого тебе расизма. А то понаедут в чужие страны, да еще и права свои устанавливают, а потом удивляются - откуда берется расизм? А как же ему не взяться? Всю жизнь бедолага страдал. Ща заплачу. --------------------------------------------------- ой в африке такой же расизм) я серьезно даже похлеще там ущемляют права белых и при этом никто не кричит во весь мир что там расизм , расизм это не ущемление черных это термин о равноправии рас а в мире только чернокожие плачут! ударил черного на поле ты расист!
14:44
mikeV
Он сталкивается с расизмом каждый раз, когда в зеркало смотрит.
14:28
vasiunchik
Отобрали у парня повод еще поныть на весь мир...а учитывая, что не играет, то чем еще заниматься?
14:25
rashlim
Опять завел шарманку. Правильно его Гвардиола кошмарит.
13:53
serzheo
Сидел бы себе в Африке и никакого тебе расизма. А то понаедут в чужие страны, да еще и права свои устанавливают, а потом удивляются - откуда берется расизм? А как же ему не взяться? Всю жизнь бедолага страдал. Ща заплачу.
13:50
zent71
Должны собраться люди с таким же цветом кожи и подстрекателям типа Яя рожи бить. Вот это будет самая лучшая борьба с расизмом.
13:49
Gogy
Яя,ты,нехороший человек-рассист,и готов бросить в русских репой... Лучше брось банан,они вкуснее
13:31
spetrov
EstMaza, зато есть многонациональный народ. И всегда был. Но откуда знать такие подробности Яя Туре?
13:29
spetrov
Kairat Alimovich, похоже, у него действительно комплекс на этой теме. Слышит то, чего не слышат другие. Спустя какое-то время начинает верить в свои фантазии.
13:27
shpasic
и Гвардиола тоже расист.
13:19
edgar84
чета этот нигга достал со своими воплями)
13:17
EstMaza
Откуда у нас расизм, если и негров-то особо нет?..
13:10
Kairat Alimovich
яя это латентный белый) всю жизнь завидует белым и мечтает стать таким) если бы он родился белым, то был бы расистом жестким) в душе он блондин ариец)
13:06
yamsan
аж жалко его стало..всю жизнь в стараниях
13:01