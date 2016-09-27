Яя Туре: "Как можно останавливать программу борьбы с расизмом перед ЧМ в России?!"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре возмущен тем, что ФИФА решила расформировать группу по борьбе с расизмом. По его словам, эту программу нельзя останавливать, так как она начала приносить результаты.

– Когда ФИФА обратилась ко мне за помощью в борьбе с расизмом, мне не пришлось долго думать, – написал Туре на своем сайте. – Я сталкивался с расизмом всю жизнь – на улицах и стадионах. Поэтому помощь в борьбе с этим была моей ответственностью. Я хотел, чтобы другие футболисты и болельщики не столкнулись с тем, с чем столкнулся я.

Я был очень расстроен, когда получил письмо от ФИФА, в котором говорилось, что они прекращают свою работу в этом направлении. Отмечалось, что была проделана хорошая работа. Поэтому я спрашиваю – зачем после стольких лет игнорирования проблем расизма останавливать то, что начинало приносить результаты? ФИФА решила остановиться на достигнутом в преддверии чемпионата мира в России? Это нецелесообразно.

Теперь я надеюсь, что в ФИФА задумаются над этим. Однако письмо не вселяет надежду. Если ФИФА не исправит все, то пострадают болельщики и футболисты.