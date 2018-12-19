Ян Стам: "Покеттино – лучший выбор для "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам высоко отметил профессионализм главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. 46-летний голландец считает, что аргентинский специалист является лучшим выбором для "красных дьяволов."
– Покеттино – лучший выбор. У него огромный опыт работы в АПЛ. Игроки под его руководством показывают привлекательный футбол. Думаю, при нем команда имеет шансы на победы, – приводит слова Стама Sky Sports.
Контракт Покеттино со "шпорами" истекает 30 июня 2023 года.
Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ"
Загрузка...