14:26 | ФУТБОЛ — Англия

Ян Фертонген: "Моуринью - великий тренер, в котором нуждается футбол"

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Защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген в преддверии матча 15-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" высоко оценил работу главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. По его словам, футбол нуждается в португальском специалисте.

- Моуринью - великий тренер, который достиг успехов со многими клубами, - приводит Goal.com слова Фертонгена. - Он показал, что является яркой личностью, в которой нуждается футбол. Его слова в СМИ меня мало волнуют, потому что это часть его работы. Он действует так, как хочет. Хотел бы я работать под его руководством? Не буду говорить об этом, потому что он не мой тренер.

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