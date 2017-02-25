"Вест Хэм" ушел от поражения в игре с "Уотфордом"

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" сыграл вничью с "Уотфордом" на выезде – 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Уотфорд" – "Вест Хэм" – 1:1 (1:0)

Голы: Дини, 3 – с пенальти (1:0). Айю, 73 (1:1).

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Бритос, Янмат (Каткарт, 52), Холевас, Бехрами, Капуэ, Клеверли, Сарате (Дукуре, 45), Дини, Ньянг (Саксесс, 82).

"Вест Хэм": Рэндолф, Рид, Жозе Фонти, Крессуэлл, Нобл, Фегули, Снодграсс (Айю, 65), Куяте, Антонио, Обианг, Ланцини (Фернандес, 90+1).

Предупреждения: Янмат, 36. Антонио, 45+10. Куяте, 65. Клеверли, 68. Дукуре, 79. Холевас, 83.

Удаление: Антонио 86.

Судья: Поусон (Англия).