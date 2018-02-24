Венгер считает, что Гвардьола непричастен к успеху "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что успех "Манчестер Сити" в нынешнем сезоне связан с покупками, а не с работой тренера Хосепа Гвардьолы. По его словам, есть ряд доказательств этого.

– Посмотрите на "Барселону", которая остается и сейчас лучшей командой Европы, хотя Гвардьола покинул ее шесть лет назад, – цитирует ВВС Венгера. – Нужно понимать, что футбол изменился, когда покупать любых игроков стали только избранные клубы. Тренеры могут иметь свою философию, но все решают игроки. Нам для победы над "Сити" нужно сыграть на новом уровне. Я не хочу размышлять о слабостях соперника. Там слишком много хороших игроков.