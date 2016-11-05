Усэйн Болт: "Надеюсь, однажды Моуринью увидит мой талант и позовет в "МЮ"

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт всерьез намерен попробовать свои силы в футболе. Ямайский спринтер известен как болельщик "Манчестер Юнайтед", но готов поиграть и на более низком уровне.

– Пока с "МЮ" не договорились, но я верю, что Моуринью однажды увидит мой талант и выберет меня (смеется). А если серьезно, то футбол моим окружением рассматривается как вариант, – цитирует L’Equipe Болта. – Постараемся организовать своего рода тестирование моих навыков, чтобы увидеть, на что я способен. Мне не обязательно нужен клуб премьер-лиги. Я хочу играть. Хочется получить свой шанс, чтобы увидеть перспективу. Иногда смотрю футбол и думаю, что играю не хуже других.