02:29 | ФУТБОЛ — Англия

Тренер КПР Хассельбайнк стал фигурантом коррупционного скандала

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Главный тренер КПР Джимми Флойд Хассельбайнк стал фигурантом дела о коррупции в английском футболе, сообщает The Telegraph. По информации издания, специалист за денежное вознаграждение в размере 55 тысяч фунтов стерлингов согласился оказать помощь в оформлении трансферов некоторых игроков от лица поддельной фирмы. Сам голландец при этом подчеркивает, что не сделал ничего противозаконного.

Также британское издание сообщает, что фигурантами скандала стали главный тренер "Барнсли" Томми Райт, которого уже отстранили от обязанностей в клубе, а также владелец "Лидса" Массимо Челлино.

Напомним, ранее The Telegraph сообщил о том, что в коррупции уличен главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс. 27 сентября специалист покинул свой пост всего через 67 дней после назначения. Временно его обязанности будет исполнять Гарет Саутгейт.

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