"Тоттенхэм" - фаворит матча с "Ливерпулем" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 9-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Встреча в Лондоне начнется в 18.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"

Прогноз Winline – П1 2.23 – Н 3.55 – П2 3.22

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" – в воскресенье, 22 октября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тоттенхэм": Льорис - Алдервейрелд, Санчес, Фертонген - Триппье, Дайер, Уинкс, Роуз - Эриксен, Алли - Кейн.

"Ливерпуль": Миньоле - Гомес, Матип, Ловрен, Морено - Эмре Джан, Хендерсон, Вайналдум - Салах, Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью.

ПОТЕРИ: Ламела (травма) - Богдан, Клайн, Лаллана, Мане (все - травма).

ПРОГНОЗ

18.00. ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз "СЭ" - 2:1.