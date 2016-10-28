Тони Пулис: "Наступило время больших перемен для "Вест Бромвича"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис уверен, что его команда может стать одной из лучших в Англии. Сегодня 58-летний специалист подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до 2018 года.

- Наступило время больших перемен в "Вест Бромвиче", - цитирует пресс-служба клуба Пулиса. - Как я и говорил с самого начала, хочу сыграть свою роль в росте клуба. Нельзя все сделать в одночасье, но я верю, что шаг за шагом мы придем к успеху. Думаю, что большая часть наших фанатов понимают процессы, которые происходят последние два года. У нас есть клуб, который может претендовать на попадание в десятку лучших команд.