The Sun: Слуцкий готов начать работу в "Челси"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время может занять должность в "Челси", утверждает The Sun. По информации источника, вчера Слуцкий побывал на матче 21-го тура чемпионата Англии "Лестер" – "Челси" (0:3). Также отмечается, что экс-наставника ЦСКА связывают приятельские отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Ранее "СЭ" сообщал, что Слуцкий в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в "Челси", в научно-аналитической группе.

Слуцкий, возможно, будет работать в "Челси"