17:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкий, возможно, будет работать в "Челси"

Леонид СЛУЦКИЙ и Александр БОРОДЮК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ и Александр БОРОДЮК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Чем займется бывший главный тренер ЦСКА и сборной России после возвращения из Антарктиды – инсайд "СЭ".

 
Language Institute Regina Coeli.В какой монастырь уходит Слуцкий?

По данным нашего издания, Леонид Слуцкий в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в "Челси", в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Такая работа в "Челси" позволит Слуцкому погрузиться в мир английского футбола, понять, как устроена работа европейского суперклуба, и получить большую языковую практику. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен, прежде всего, накопить опыт и существенно подтянуть английский.

Напомним, что после завершения первой части сезона и ухода из ЦСКА Слуцкий отправился в отпуск – он посетит Южную Америку и Антарктиду. После возвращения, по нашей информации, трехкратный чемпион России собирается пройти курс изучения английского языка в… монастыре. Речь, судя по всему, о знаменитой в том числе в футбольном мире голландской лингвистической школе Вюгт. Ее основали монахини ордена Святого Августина. Школу давно связывают с "Челси" – там проходили обучение Карло Анчелотти, перед тем как перебраться в Лондон, и Гус Хиддинк. "Монастырское образование" отличает высочайшая интенсивность занятий – предполагается, что освоить английский на разговорном уровне там можно за несколько недель. А постоянно практиковаться как в целом в языке, так и в футбольной терминологии Слуцкий сможет в "Челси".

К активной деятельности в роли главного тренера Леонид Викторович, вероятно, будет готов вернуться летом 2017-го. Языковые знания и накопленный опыт помогут Слуцкому независимо от того, где он продолжит работу – на родине или за рубежом.

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КОММЕНТАРИИ (43)
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ron9

а может не будет работать? отличная новость

19:07

bibik.i

отпуск в Антарктиде это российский брэнд, там очередь на год вперёд

19:05

конь беспедальный

Это как же Paбин НОВУЮ книжку назовёт????? "Пeльмeнь pyлит , пока Конюхов отдыхает" ??

19:03

Гаттузо зол!

...Доставлять пиццу и гамбургеры! А может откроет в Волгограде приют для бездомных котов?! А может полетит на МКС? А может его отправят послом в Тунис? Откроет сеть пельменных? Станет агентом Березуцких и Игнашевича??? Возглавит сборную Гондураса?......А в итоге станет главным тренером у вернувшихся из пердива полицаев.

19:03

S.U.B.A.

А что в даже в Антарктиде для него клуба не нашлось?

18:57

Exsorsist

Хорошая должность, домик в Шотландии, что еще нужно человеку, что бы встретить старость! ))))))))))))))))))))

18:54

serhio68

А потом игроки Челси выступят по британскому телевидению ,где признаются ,что они ,дескать, го-но

18:53

30 лет за ЦСКА!

Константин Срулевич Наумов - Таблица веселит? Это ненадолго. :-DDD

18:53

bibik.i

Да человеку просто со стороны на футбол посмотреть необходимо, а отпуск каждый проводит как хочет-может. Кто огород на даче вскапывает, а кто и на Гаваи махнёт

18:50

serhio68

Жареный снеговик______ Небольшая неточность,он второй на первом Аленичев.Это я вам как болельщик Спартака говорю.Видывал я разных тренеров в Спартаке,но такого как Алень,точно не было .Так што Слуцкий второй пусть будет,ага?

18:49

Жареный снеговик

На сегодняшний день он самый толковый тренер в России.

18:45

serhio68

Как говорится "лучшее",враг хорошего.Соболезную.

18:42

ivyl

Человек всесторонне развивается. И правильно! А недалеких, судя по комментариям ниже, уже жаба давит)

18:41

gayduk

Он будет учить их играть в КВН?

18:39

pojarniy

Молодец! И не надо никому ничего доказывать, главное сам с собой был честен. И сможет добиться большего. Так сложидлись обстоятельства, Гинер кинул его. Надо было усиливаться, а тому стадион строить. Мое мнение.

18:37

Choy

полотенца собирать?

18:33

Slim Taller

А чего в Антарктиде не остался тренировать?!

18:29

Джин Игнатов

В ближайшее время он навряд ли что нибудь возглавит ! В ЦСКА были деньги и были более менее игроки года -3-4 назад ! А в других командах этого нет ! Поэтому профукает любой клуб и будут его выгонять как щестерку , также как выкинули из сборной !

18:28

shpasic

это ожидания, а в реальности пойдёт к Бубнову ТТД считать на бумажке.

18:25

Человек из Кемерово

Ну и здорово!Он молодой еще пусть учится!

18:19

Константин Срулевич Наумов

> Тони Старк: Больше всего веселит хрюканье тарасовских минипигов ///// А нас веселит таблица очков РФПЛ :-)

18:17

Константин Срулевич Наумов

Хотел пошутить про мытьё унитазов, но не стану - смотрю в комментах, эта шутка уже пошла в народ :-) Если честно я так и не понял, хороший Слуцкий тренер или плохой. Вот Аленичев 100% плохой тренер, а Слуцкий вроде что-то внутри страны выиграл, но непонятно - то ли удача, то ли молодые кони вытащили, то ли ГВК. На международном уровне Слуцким всё слито вчистую.

18:13

Вопреки

"... Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем..." - Клоуны, самим не смешно - отношения, да и то земляческие, специфические (дай бабок, помоги по связям, устрой моего неваляшку куда-нибудь, чтобы раны зализал и народ забыл о его договорном прошлом и позорах в Европе - примерно так) с Абрамовичем имеют место быть лишь у адм. ресурсного Гинера... вот этот решала и пытается сгладить углы провалившейся карьеры Слуцкого.

18:08

Тони Старк

Больше всего веселит хрюканье тарасовских минипигов,уж их то тренера за 15 лет веселили всю страну ни один десяток раз!

18:04

shpasic

с Романцевым на ЧМЯКе был у нас футбол Юрского Периода, а со Слуцким на Евро, похоже, Ледникового Периода.

17:58

kolyan-beckham

найдет Слуцкий в Антарктиде пингвинов, которые мяч умеют пинать, глядишь, еще на ЧМ-19 приедут)))

17:58

spetrov

xStream +1. Но как ты знаешь, собаки лают - караван идет.

17:50

xStream

Классно! Истинное счастье человека- делать то, что нравиться!Кому нравиться побывать на Антарктиде, кому-то - изливать желчь на клавиатуру. Каждому свое.

17:46

КирпичИнвест

Леонид Викторович, возьми меня 3-м замом. За такую тему готов встретить на сухую новый год в монастыре.

17:45

Пёс

карманный тренер Гинера фиг добьётся ещё где успеха кроме коррумпированного РФПЛ

17:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ