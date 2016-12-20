Слуцкий, возможно, будет работать в "Челси"

Чем займется бывший главный тренер ЦСКА и сборной России после возвращения из Антарктиды – инсайд "СЭ".

По данным нашего издания, Леонид Слуцкий в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в "Челси", в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Такая работа в "Челси" позволит Слуцкому погрузиться в мир английского футбола, понять, как устроена работа европейского суперклуба, и получить большую языковую практику. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен, прежде всего, накопить опыт и существенно подтянуть английский.

Напомним, что после завершения первой части сезона и ухода из ЦСКА Слуцкий отправился в отпуск – он посетит Южную Америку и Антарктиду. После возвращения, по нашей информации, трехкратный чемпион России собирается пройти курс изучения английского языка в… монастыре. Речь, судя по всему, о знаменитой в том числе в футбольном мире голландской лингвистической школе Вюгт. Ее основали монахини ордена Святого Августина. Школу давно связывают с "Челси" – там проходили обучение Карло Анчелотти, перед тем как перебраться в Лондон, и Гус Хиддинк. "Монастырское образование" отличает высочайшая интенсивность занятий – предполагается, что освоить английский на разговорном уровне там можно за несколько недель. А постоянно практиковаться как в целом в языке, так и в футбольной терминологии Слуцкий сможет в "Челси".

К активной деятельности в роли главного тренера Леонид Викторович, вероятно, будет готов вернуться летом 2017-го. Языковые знания и накопленный опыт помогут Слуцкому независимо от того, где он продолжит работу – на родине или за рубежом.