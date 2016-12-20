Слуцкий, возможно, будет работать в "Челси"

Чем займется бывший главный тренер ЦСКА и сборной России после возвращения из Антарктиды – инсайд "СЭ".
По данным нашего издания, Леонид Слуцкий в первой половине 2017 года не планирует возвращаться к активной тренерской деятельности. Наиболее вероятный вариант развития событий – 45-летний специалист на полуофициальной основе будет работать в "Челси", в научно-аналитической группе. Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.
Такая работа в "Челси" позволит Слуцкому погрузиться в мир английского футбола, понять, как устроена работа европейского суперклуба, и получить большую языковую практику. Если тренеру поступят предложения из России, он вряд ли согласится, потому что намерен, прежде всего, накопить опыт и существенно подтянуть английский.
Напомним, что после завершения первой части сезона и ухода из ЦСКА Слуцкий отправился в отпуск – он посетит Южную Америку и Антарктиду. После возвращения, по нашей информации, трехкратный чемпион России собирается пройти курс изучения английского языка в… монастыре. Речь, судя по всему, о знаменитой в том числе в футбольном мире голландской лингвистической школе Вюгт. Ее основали монахини ордена Святого Августина. Школу давно связывают с "Челси" – там проходили обучение Карло Анчелотти, перед тем как перебраться в Лондон, и Гус Хиддинк. "Монастырское образование" отличает высочайшая интенсивность занятий – предполагается, что освоить английский на разговорном уровне там можно за несколько недель. А постоянно практиковаться как в целом в языке, так и в футбольной терминологии Слуцкий сможет в "Челси".
К активной деятельности в роли главного тренера Леонид Викторович, вероятно, будет готов вернуться летом 2017-го. Языковые знания и накопленный опыт помогут Слуцкому независимо от того, где он продолжит работу – на родине или за рубежом.
ron9
а может не будет работать? отличная новость
19:07
bibik.i
отпуск в Антарктиде это российский брэнд, там очередь на год вперёд
19:05
конь беспедальный
Это как же Paбин НОВУЮ книжку назовёт????? "Пeльмeнь pyлит , пока Конюхов отдыхает" ??
19:03
Гаттузо зол!
...Доставлять пиццу и гамбургеры! А может откроет в Волгограде приют для бездомных котов?! А может полетит на МКС? А может его отправят послом в Тунис? Откроет сеть пельменных? Станет агентом Березуцких и Игнашевича??? Возглавит сборную Гондураса?......А в итоге станет главным тренером у вернувшихся из пердива полицаев.
19:03
S.U.B.A.
А что в даже в Антарктиде для него клуба не нашлось?
18:57
Exsorsist
Хорошая должность, домик в Шотландии, что еще нужно человеку, что бы встретить старость! ))))))))))))))))))))
18:54
serhio68
А потом игроки Челси выступят по британскому телевидению ,где признаются ,что они ,дескать, го-но
18:53
30 лет за ЦСКА!
Константин Срулевич Наумов - Таблица веселит? Это ненадолго. :-DDD
18:53
bibik.i
Да человеку просто со стороны на футбол посмотреть необходимо, а отпуск каждый проводит как хочет-может. Кто огород на даче вскапывает, а кто и на Гаваи махнёт
18:50
serhio68
Жареный снеговик______ Небольшая неточность,он второй на первом Аленичев.Это я вам как болельщик Спартака говорю.Видывал я разных тренеров в Спартаке,но такого как Алень,точно не было .Так што Слуцкий второй пусть будет,ага?
18:49
Жареный снеговик
На сегодняшний день он самый толковый тренер в России.
18:45
serhio68
Как говорится "лучшее",враг хорошего.Соболезную.
18:42
ivyl
Человек всесторонне развивается. И правильно! А недалеких, судя по комментариям ниже, уже жаба давит)
18:41
gayduk
Он будет учить их играть в КВН?
18:39
pojarniy
Молодец! И не надо никому ничего доказывать, главное сам с собой был честен. И сможет добиться большего. Так сложидлись обстоятельства, Гинер кинул его. Надо было усиливаться, а тому стадион строить. Мое мнение.
18:37
Choy
полотенца собирать?
18:33
Slim Taller
А чего в Антарктиде не остался тренировать?!
18:29
Джин Игнатов
В ближайшее время он навряд ли что нибудь возглавит ! В ЦСКА были деньги и были более менее игроки года -3-4 назад ! А в других командах этого нет ! Поэтому профукает любой клуб и будут его выгонять как щестерку , также как выкинули из сборной !
18:28
shpasic
это ожидания, а в реальности пойдёт к Бубнову ТТД считать на бумажке.
18:25
Человек из Кемерово
Ну и здорово!Он молодой еще пусть учится!
18:19
Константин Срулевич Наумов
> Тони Старк: Больше всего веселит хрюканье тарасовских минипигов ///// А нас веселит таблица очков РФПЛ :-)
18:17
Константин Срулевич Наумов
Хотел пошутить про мытьё унитазов, но не стану - смотрю в комментах, эта шутка уже пошла в народ :-) Если честно я так и не понял, хороший Слуцкий тренер или плохой. Вот Аленичев 100% плохой тренер, а Слуцкий вроде что-то внутри страны выиграл, но непонятно - то ли удача, то ли молодые кони вытащили, то ли ГВК. На международном уровне Слуцким всё слито вчистую.
18:13
Вопреки
"... Не секрет, что Слуцкого связывают хорошие отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем..." - Клоуны, самим не смешно - отношения, да и то земляческие, специфические (дай бабок, помоги по связям, устрой моего неваляшку куда-нибудь, чтобы раны зализал и народ забыл о его договорном прошлом и позорах в Европе - примерно так) с Абрамовичем имеют место быть лишь у адм. ресурсного Гинера... вот этот решала и пытается сгладить углы провалившейся карьеры Слуцкого.
18:08
Тони Старк
Больше всего веселит хрюканье тарасовских минипигов,уж их то тренера за 15 лет веселили всю страну ни один десяток раз!
18:04
shpasic
с Романцевым на ЧМЯКе был у нас футбол Юрского Периода, а со Слуцким на Евро, похоже, Ледникового Периода.
17:58
kolyan-beckham
найдет Слуцкий в Антарктиде пингвинов, которые мяч умеют пинать, глядишь, еще на ЧМ-19 приедут)))
17:58
spetrov
xStream +1. Но как ты знаешь, собаки лают - караван идет.
17:50
xStream
Классно! Истинное счастье человека- делать то, что нравиться!Кому нравиться побывать на Антарктиде, кому-то - изливать желчь на клавиатуру. Каждому свое.
17:46
КирпичИнвест
Леонид Викторович, возьми меня 3-м замом. За такую тему готов встретить на сухую новый год в монастыре.
17:45
Пёс
карманный тренер Гинера фиг добьётся ещё где успеха кроме коррумпированного РФПЛ
17:40