Терри провел тренировку с "Челси" и собирается получить тренерскую лицензию

Бывший защитник "Челси" Джон Терри провел тренировку вместе с командой. Об этом сообщил сам футболист в своем Инстаграме.
В комментарии к видео англичанин также указал, что собирается получить тренерскую лицензию категории А. Ранее сообщалось, что он может получить работу в клубе, а именно в молодежной команде.
До этого защитник отказался от предложения "Спартака" и предпочел не подписывать контракт с красно-белыми.
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Great to be back @chelseafc today training with the boys and working with Joe & Ed towards my A license ⚽️✏️📚
Публикация от John Terry (@johnterry.26) 14 Сен 2018 в 11:32 PDT