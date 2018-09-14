Терри провел тренировку с "Челси" и собирается получить тренерскую лицензию

Бывший защитник "Челси" Джон Терри провел тренировку вместе с командой. Об этом сообщил сам футболист в своем Инстаграме.

В комментарии к видео англичанин также указал, что собирается получить тренерскую лицензию категории А. Ранее сообщалось, что он может получить работу в клубе, а именно в молодежной команде.

До этого защитник отказался от предложения "Спартака" и предпочел не подписывать контракт с красно-белыми.

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