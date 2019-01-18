Терри мог перейти в "Манчестер Сити" в 2009 году

Бывший исполнительный директор клуба Гэри Кук подтвердил, что в 2009 году "горожане" вели переговоры о трансфере с экс-защитником Джоном Терри.

Как сказал Кук в беседе со Sky Sports, Терри предлагали пятилетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, однако он предпочел остаться в составе "синих".

- Мы находились в процессе переговоров с Терри. Исполнительный директор "Челси" Питер Кеньон был в курсе, мы говорили ему, что хотели бы провести с ним переговоры. Думаю, он был уверен в том, что Терри никуда не уйдет. Мы поговорили с Джоном и решили, что ему лучше будет остаться, где он находился на тот момент. Никакого готового контракта у нас не было.

Джон Терри играл за "Челси" с 1998 по 2017 годы. За это время он провел 703 матча в составе "синих", установив клубный рекорд по количеству сыгранных встреч. В составе "Челси" Джон выиграл Лигу чемпионов в 2012-м, Лигу Европы (2013), пять титулов чемпиона Англии (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), пять Кубков страны (2000, 2007, 2009, 2010, 2012) и два Суперкубка (2005, 2009).