Тэмми Абрахам: "Хочу выиграть "Золотой мяч"

Нападающий "Суонси" Тэмми Абрахам заявил, что хочет выиграть "Золотой мяч". 19-летний англичанин в прошлом сезоне забил 26 голов за "Бристоль Сити", а в этом он хочет добиться большего.

- Я хотел бы выиграть несколько крупных трофеев и, конечно же, "Золотой мяч", это была бы идеальная карьера, - цитирует Sky Sports Абрахама. - Это меня мотивирует расти и усердно работать. Я всегда был амбициозным. В прошлом сезоне я забил 26 голов, что было очень важно для меня. Хотя год назад я и подумать о таком не мог. Папа сказал мне, что в этом сезоне я должен стремиться к еще большему.