Сумасшедшие 2:2! "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" не выявили победителя

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии. У "канониров" голами отметились Шкодран Мустафи и Александр Ляказетт, а у "МЮ" - Антони Марсьяль и Джесси Лингард.

Для команды Жозе Моуринью это третья ничья подряд. Лондонцы не проигрывают уже 20 матчей подряд во всех турнирах.

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15-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:2 (1:1)

Голы: Мустафи, 26 (0:1). Марсьяль, 30 (1:1). Ляказетт, 68 (1:2). Лингард, 69 (2:2).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Смоллинг, Рохо (Феллаини, 72), Далот, Матич, Эррера, Дармиан, Лингард (Погба, 75), Рэшфорд, Марсьяль (Лукаку, 63).

"Арсенал": Лено, Мустафи, Папастатопулос, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Бельерин, Торрейра, Гендузи, Колашинац, Рэмси (Мхитарян, 46), Обамеянг, Ивоби (Ляказетт, 65).

Предупреждения: Мустафи, 37. Рохо, 38. Марсьяль, 40. Бельерин, 41. Матич, 42. Торрейра, 86.

Судья: Марринер.

5 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".