Сульшер превзошел рекорд Басби, одержав шестую победу в первых шести матчах

"Манчестер Юнайтед", обыграв "Тоттенхэм" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии, одержал шестую победу подряд под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Норвежский специалист 19 декабря сменил на этом посту главного тренера Жозе Моуринью.

Сульшер превзошел рекорд Мэтта Басби, одержав шестую победу в стартовых шести матчах в качестве главного тренера команды.

Ранее "МЮ" в чемпионате Англии победил "Кардифф" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1) и "Ньюкасл" (2:0) и "Рединг" (2:0).