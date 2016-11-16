Стивен Джеррард: "У меня есть предложения о продолжении профессиональной карьеры"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Стивен Джеррард, который не будет продлевать контракт с клубом MLS, подтвердил, что у него есть предложения о продолжении карьеры как в статусе игрока, так и на тренерском мостике. По словам англичанина, его возвращение в родную страну для постоянного проживания не означает прекращения футбольной карьеры.

– За многие годы в футболе я успел накопить много опыта, – приводит BBC Sport слова Джеррарда. – Я многое узнал от тренеров и партнеров по команде. Намерен использовать этот опыт для того, чтобы двигаться вперед. В скором времени я вернусь в Англию на постоянной основе, но это не означает, что я готов завязать с футболом. У меня уже есть предложения о продолжении карьеры как в статусе игрока, так и на тренерском мостике. Думаю, что в ближайшие несколько недель я приму решение о том, в каком направлении двигаться дальше. Для начала обязательно посоветуюсь с семьей, а там будет видно.

В составе "Ливерпуля" Джеррард провел 710 матчей во всех турнирах.