15:22 | Футбол — Англия

СМИ: "Тоттенхэм" согласился продать Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро

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Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви согласился на переход нападающего Харри Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро, утверждает Mundo Deportivo. Ранее "шпоры" просили за своего бомбардира рекордную для современного футбола сумму в 226 миллионов евро.

Единственное требование Леви – переговоры должны идти между клубами без участия футболиста, чего не было во время трансферов Гарета Бэйла и Луки Модрича из "Тоттенхэма" в Мадрид.

В сезоне-2017/2018 Кейн забил за "шпор" 30 раз в 31 матче, установив ряд клубных и английских рекордов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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King's Bounty RND

он крут !

21:32

mishel1983

Если клубы встретятся в 1/4,то фаворитом будет Реал,т к выбьют ПСЖ,если прямо сейчас играли-Тоттенхэм по-лучше буде..наверно),по доходам и популярности-Реал однозначно

20:26

А я за

Хватит Реалу уже одного Бейла ))А то что сейчас Реал слабее шпор и тем более на голову ,может думать только человек далекий от мира футбола )

20:17

Нефилим

А зачем им его продавать? Думаю с деньгами проблем у Тоттенхема нет, а такого напа в скором времени вообще не купишь. Да и самому Кейну зачем переходить - Реал сейчас слабее Тоттенхема на голову...

19:21

Millwall82

баламошка, а чего ты удивляешься? Это беда для всей РФПЛ, хрен кто поедет теперь сюда.

15:41

pustot+

а чо как дешева?

15:34

wolfwolk

Работорговля всё выгодней и выгодней...

15:30

rusfed 2.0

Инфляция денег наглядно

15:25

баламошка

Не хило так... Лучше бы Дзюбу купили. За 190.

15:24