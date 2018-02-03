СМИ: "Тоттенхэм" согласился продать Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви согласился на переход нападающего Харри Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро, утверждает Mundo Deportivo. Ранее "шпоры" просили за своего бомбардира рекордную для современного футбола сумму в 226 миллионов евро.
Единственное требование Леви – переговоры должны идти между клубами без участия футболиста, чего не было во время трансферов Гарета Бэйла и Луки Модрича из "Тоттенхэма" в Мадрид.
В сезоне-2017/2018 Кейн забил за "шпор" 30 раз в 31 матче, установив ряд клубных и английских рекордов.
King's Bounty RND
он крут !
21:32
mishel1983
Если клубы встретятся в 1/4,то фаворитом будет Реал,т к выбьют ПСЖ,если прямо сейчас играли-Тоттенхэм по-лучше буде..наверно),по доходам и популярности-Реал однозначно
20:26
А я за
Хватит Реалу уже одного Бейла ))А то что сейчас Реал слабее шпор и тем более на голову ,может думать только человек далекий от мира футбола )
20:17
Нефилим
А зачем им его продавать? Думаю с деньгами проблем у Тоттенхема нет, а такого напа в скором времени вообще не купишь. Да и самому Кейну зачем переходить - Реал сейчас слабее Тоттенхема на голову...
19:21
Millwall82
баламошка, а чего ты удивляешься? Это беда для всей РФПЛ, хрен кто поедет теперь сюда.
15:41
pustot+
а чо как дешева?
15:34
wolfwolk
Работорговля всё выгодней и выгодней...
15:30
rusfed 2.0
Инфляция денег наглядно
15:25
баламошка
Не хило так... Лучше бы Дзюбу купили. За 190.
15:24