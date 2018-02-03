СМИ: "Тоттенхэм" согласился продать Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви согласился на переход нападающего Харри Кейна в "Реал" за 200 миллионов евро, утверждает Mundo Deportivo. Ранее "шпоры" просили за своего бомбардира рекордную для современного футбола сумму в 226 миллионов евро.

Единственное требование Леви – переговоры должны идти между клубами без участия футболиста, чего не было во время трансферов Гарета Бэйла и Луки Модрича из "Тоттенхэма" в Мадрид.

В сезоне-2017/2018 Кейн забил за "шпор" 30 раз в 31 матче, установив ряд клубных и английских рекордов.