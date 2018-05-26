СМИ: "Тоттенхэм" готов обменять Алдервейрелда на Марсьяля

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино готов расстаться с защитником Тоби Алдервейрелдом, сообщает Sun. По данным источника, "шпоры" этим летом могут расстаться с 29-летним бельгийцем за 70 миллионов фунтов. Если сделка не состоится в ближайшее трансферное окно, в следующем году он сможет покинуть лондонцев за 22 миллиона фунтов.

Кроме того, допускается вариант, при котором "Тоттенхэм" может обменять Алдервейрельда на нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма", но готовы продать своего французского форварда только в зарубежный клуб.

Издание отмечает, что "Тоттенхэм" пытался договориться с защитником о новом контракте, повысив его недельный оклад до 110 тысяч фунтов. Переговоры были прерваны из-за того, что Алдервейрельд потерял место в составе "шпор". В прошлом сезоне он принял участие в 14 из 38 матчей своей команды в премьер-лиге.

Все о чемпионате Англии по футболу - здесь