13:09 19 апреля | Футбол — Англия

СМИ: Сарри - главный претендент на пост главного тренера "Челси"

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Главный тренер "Наполи"  Маурицио Сарри может сменить у руля "Челси"  Антонио Конте. Как сообщает The Mirror, руководство лондонского клуба считает Сарри приоритетной целью. По данным источника, в Неаполе знают, что сам специалист хочет попробовать свои силы в Англии, поэтому ищут ему замену.

Ранее по ходу сезона не раз появлялась информация о том, что Конте покинет "Челси", поскольку не решил поставленных перед командой задач и испортил отношения с руководством и рядом игроков.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Генри Морган

Конте лучше всего в сборную Италии отправиться. А вот Манчини всё дело в своей родной сборной завалит. Приглагашать его - это огромные риски.

13:50 19 апреля

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