СМИ: Сарри - главный претендент на пост главного тренера "Челси"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри может сменить у руля "Челси" Антонио Конте. Как сообщает The Mirror, руководство лондонского клуба считает Сарри приоритетной целью. По данным источника, в Неаполе знают, что сам специалист хочет попробовать свои силы в Англии, поэтому ищут ему замену.

Ранее по ходу сезона не раз появлялась информация о том, что Конте покинет "Челси", поскольку не решил поставленных перед командой задач и испортил отношения с руководством и рядом игроков.