СМИ: Рохо близок к переходу в "Вулверхэмптон" за 28 миллионов евро

"Вулверхэмптон" завершает сделку по переходу защитника "Манчестера Юнайтеда" Маркоса Рохо за 28 миллионов евро, утверждает The Telegraph. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет расстаться с 28-летним аргентинцем, чтобы на вырученные за него средства купить 25-летнего защитника "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайра, который оценивается в 67,5 миллионов евро.

Рохо в прошлом сезоне за "МЮ" провел 12 матчей, в которых получил 6 желтых карточек. 16 марта он продлил контракт с клубом до 2021 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по трансферу полузащитника Александра Зинченко в размере 18 миллионов евро.