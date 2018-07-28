СМИ: Рохо близок к переходу в "Вулверхэмптон" за 28 миллионов евро

"Вулверхэмптон" завершает сделку по переходу защитника "Манчестера Юнайтеда" Маркоса Рохо за 28 миллионов евро, утверждает The Telegraph. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью хочет расстаться с 28-летним аргентинцем, чтобы на вырученные за него средства купить 25-летнего защитника "Лестера" и сборной Англии Гарри Магуайра, который оценивается в 67,5 миллионов евро.
Рохо в прошлом сезоне за "МЮ" провел 12 матчей, в которых получил 6 желтых карточек. 16 марта он продлил контракт с клубом до 2021 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" принял предложение "Вулверхэмптона" по трансферу полузащитника Александра Зинченко в размере 18 миллионов евро.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/england/news/manchester-siti-prinyal-predlozhenie-vulverhemptona-po-transferu-zinchenko-v-razmere-18-millionov-evro-1439356/
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