СМИ: Мата сменит "Манчестер Юнайтед" на "Арсенал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, информирует talkSport. Летом 2019 года у 30-летнего испанца истекает контракт, стороны пока не договорились о продлении. Отмечается, что Мата уже выбрал новый клуб – им станет "Арсенал".

Мата, выступающий за "МЮ" с 2014 года, хорошо знаком с нынешним главным тренером "канониров" Унаи Эмери по совместной работе в "Валенсии".

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах премьер-лиги, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.