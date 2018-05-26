11:32 | Футбол — Англия

СМИ: "Манчестер Сити" предложил за Жоржинью 45 миллионов евро


"Манчестер Сити" направил "Наполи" официальное предложение о трансфере полузащитника Жоржинью, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Сообщается, что английский клуб предложил за игрока 45 миллионов евро. Самому футболисту предлагают зарплату в четыре миллиона евро в год (до уплаты налогов).

26-летний полузащитник сборной Италии в прошлом сезоне провел 33 матча в серии А и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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