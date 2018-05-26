СМИ: "Манчестер Сити" предложил за Жоржинью 45 миллионов евро

"Манчестер Сити" направил "Наполи" официальное предложение о трансфере полузащитника Жоржинью, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Сообщается, что английский клуб предложил за игрока 45 миллионов евро. Самому футболисту предлагают зарплату в четыре миллиона евро в год (до уплаты налогов).

26-летний полузащитник сборной Италии в прошлом сезоне провел 33 матча в серии А и забил два мяча при четырех голевых передачах.