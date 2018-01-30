СМИ: "Манчестер Сити" предложил 60 миллионов за Махреза

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез близок к переходу в "Манчестер Сити", утверждает The Sun. "Горожане" предложили за 26-летнего алжирца 60 миллионов фунтов стерлингов и намерены завершить сделку до закрытия трансферного окна. Отметим, что "Сити" обратился к этому варианту из-за травмы Лероя Сане, выбывшего на шесть недель.

Ранее также сообщалось об интересе "горожан" к нападающему Алексису Санчесу, который в итоге пополнил состав "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне Махрез провел за "Лестер" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.