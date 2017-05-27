СМИ: Конте подпишет новый контракт с "Челси" и будет получать 11 миллионов евро в год

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после завершения сезона поставит свою подпись под новым контрактом с клубом, сообщает The Telegraph. Соглашение будет рассчитано до 2021 года. Зарплата итальянца составит 11 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории лондонского клуба.

Отметим, действующий контракт Конте с "Челси" подписан до 2019 года. В первом сезоне с командой он завоевал с ней чемпионский титул, а также вывел в финал Кубка Англии. 27 мая "синие" могут сделать золотой дубль, если обыграют "Арсенал".