СМИ: Фекир был уверен в переходе в "Ливерпуль" и выбрал игровой номер

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир был уверен, что переговоры по его переходу в "Ливерпуль" завершатся успешно, сообщает L’Equipe. По информации издания, 24-летний хавбек не только согласовал условия личного пятилетнего контракта, по которому он должен был получать в Англии 140 тысяч фунтов (159 тысяч евро) в неделю, но и успел дать интервью пресс-службе "красных".

Кроме того, сообщается, что Фекир выбрал номер, под которым он должен был выступать за "Ливерпуль", но не называют его. Британские коллеги из Daily Star предполагают, что речь идет о 10-ке, которая стала свободна после трансфера Фелиппе Коутинью в "Барселону".

Напомним, накануне "Лион" объявил, что переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Фекира провалились. Таким образом, полузащитник будет выступать за "Лион" в сезоне-2018/19. Его контракт с "ткачами" рассчитан до лета 2020 года.

Фекир остается в "Лионе", переговоры с "Ливерпулем" провалились