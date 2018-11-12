СМИ: Де Брейне вернется в строй раньше, чем ожидалось

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне будет готов вернуться в строй матчу 16-го тура чемпионата Англии против "Челси", сообщает The Guardian.

Игрок получил травму в матче 1/8 финала Кубка английской лиги против "Фулхэма" (2:0). Бельгиец покинул поле хромая в концовке встречи. Ожидалось, что Де Брейне пропустит 6 недель, но его восстановление идет гладко, а значит, что он будет готов играть уже через 4 недели после повреждения.

Напомним, что игрок до этой травмы совсем недавно восстановился от повреждения колена, которое получил в августе. В текущем сезоне Де Брейне провел всего 5 игр во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Все о чемпионате Англии - здесь.