СМИ: "Челси" предлагает Лукаку зарплату больше, чем у Диегу Косты

"Челси" не оставляет намерений вернуть в команду нападающего Ромелу Лукаку. Как сообщает Liverpool Echo, лондонцы готовы платить форварду "Эвертона" зарплату выше, чем у Диегу Косты. Нынешний лидер атак "Челси" получает в неделю 185 тысяч фунтов стерлингов - это вторая по величине зарплата в команде после Эдена Азара.

Лукаку принадлежал "Челси" с 2011 по 2013 год, но сезон-2012/13 провел в аренде в "Вест Бромвиче". Всего в составе "синих" на его счету 199 минут игрового времени в чемпионате Англии. В минувшем сезоне он отметился 25 голами в 37 играх премьер-лиги, став вторым бомбардиром турнира после Харри Кейна из "Тоттенхэма" (29 голов).