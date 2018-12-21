СМИ: "Арсенал" отправит Езила в аренду в январе

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил может покинуть клуб. Как утверждает The Times, "канониры" готовы отправить 30-летнего немца в аренду в январское трансферное окно.

Езил находится в напряженных отношениях с главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери. 47-летний специалист объяснил его отсутствие в стартовом составе кубкового матча с "Тоттенхэмом" (0:2) "тактическими причинами". Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Езил провел 14 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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