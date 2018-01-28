19:06 | Футбол — Англия

Слуцкий посетил матч "Челси" – "Ньюкасл". Фото

Бывший тренер ЦСКА и "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ посетил матч "Челси" - "Ньюкасл". Фото REUTERS
Бывший тренер ЦСКА и "Халл Сити" Леонид СЛУЦКИЙ посетил матч "Челси" - "Ньюкасл". Фото REUTERS
3

Бывший главный тренер ЦСКА и "Халл Сити", а ныне консультант академии "Ростова" Леонид Слуцкий посетил матч 1/16 финала Кубка Англии между "Челси" и "Ньюкаслом" (3:0).

Напомним, что российский специалист работал с "Халлом" с 9 июня по 3 декабря 2017 года. Соглашение со Слуцким было расторгнуто из-за неудовлетворительных результатов команды.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Serenky25

Готовится принять Челси. Благо опыт в Англии есть.

19:57

Orakle

ложа пархатов

19:37

баламошка

Лёнька снова к Роману Аркадьевичу на ручки просится.

19:19