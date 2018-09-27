Симон Миньоле: "Мы должны принять поражение и двигаться вперед"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле после поражения в матче 1/16 финала Кубка английской лиги от "Челси" (2:1) отметил, что команда должна извлечь урок из этого разочарования.

-Это разочарование, но у нас не так много времени, чтобы думать об этом, мы должны идти вперед, - приводит пресс-служба клуба слова Миньоле. - Следующая игра будет опять же против "Челси", поэтому мы извлечем урок из сегодняшнего поражения и, надеюсь, сможем победить их в субботу. У нас так много хороших игроков. Мы должны принять поражение и двигаться вперед. Единственное, что мы можем сделать - это выпустить на поле в субботу 11 человек, которые выполнят свою работу.

Игра с лондоским клубом стала для бельгийского голкипера первой в текущем сезоне. Миньоле выступает за "Ливерпуль" с 2013 года.