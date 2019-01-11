Шпион "Лидса" был пойман у базы "Дерби Каунти" перед очным противостоянием этих команд

Клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти" обнаружил шпиона на тренировке перед матчем с "Лидсом", сообщает Goal.com.

Руководство "Дерби" подтвердило, что сотрудники клуба поймали представителя "Лидс Юнайтед", который находился рядом с базой команды во время тренировки и вел себя подозрительно.

- Футбольный клуб "Дерби Каунти" подтверждает, что в четверг, в 11:20, был обнаружен человек, который вел себя подозрительно рядом с нашей базой. К месту проишествия была незамедлительно вызвана полиция, - сказано в официальном заявлении на официальном сайте команды.

Матч между "Дерби" и "Лидсом" пройдет в пятницу, 11 декабря. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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