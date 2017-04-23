Шон Дайч: "МЮ" дважды забил, когда мы допускали ошибки"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч признал, что его команде не хватило класса в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2). По словам специалиста, второй тайм "Бернли" удался лучше.

– "МЮ" очень силен тактически, технически, это опытная команда, – цитирует ВВС Дайча. – Мы старались, боролись, но не смогли ничего сделать. Соперник дважды забил, когда мы допускали ошибки. Но я доволен тем, как "Бернли" провел второй тайм. Хотя "МЮ" убил игру. Это топ-клуб, который сыграл на своем высоком уровне. Мы продолжим борьбу за выживание, постараемся набрать максимум очков. Никто не знает, сколько баллов нам понадобится.