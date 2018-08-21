Рой Ходжсон: "У "Кристал Пэлас" отобрали хороший результат в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что его команду лишили хорошего результата в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). Также он считает, что пенальти в концовке первого тайма не было.

- "Ливерпулю" повезло, что он ушел отсюда с тремя очками в прошлом году, - цитирует BBC Ходжсона. - Вероятно, мы сделали достаточно, чтобы получить хороший результат сегодня вечером, но нас его лишили. Не думаю, что в концовке первого тайма был пенальти. Я зол, так как хороший результат у нас отобрали.