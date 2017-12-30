Рой Ходжсон: "Манчестер Сити"? Что-то похожее было в чемпионате Англии и ранее"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" подчеркнул, что не видит ничего удивительного в игре "горожан". Подопечные Хосепа Гвардьолы еще ни разу не проиграли в текущем розыгрыше премьер-лиги.

– Не сомневаюсь в том, что что-то похожее мы могли видеть в чемпионате Англии. Раньше отличные команды были и у "Арсенала", "Манчестер Юнайтед", "Челси", – приводит FourFourTwo слова Ходжсона. – Теперь силен "Манчестер Сити". Подобные команды не жалеют никого, кто стоит на их пути.