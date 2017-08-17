Роналд Куман: "Сигурдссон - один из лучших полузащитников в премьер-лиге"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман рад приобретению у "Суонси" полузащитника Гильфи Сигурдссона. По его мнению, 27-летний исландец является одним из лучших на своей позиции в Англии.

- Я действительно счастлив, потому что руководство клуба сделало все, чтобы заполучить Гильфи, - цитирует пресс-служба клуба Кумана. - Потребовалось некоторое время, но, наконец, мы подписали его. По-моему, он является одним из лучших в премьер-лиге на своей позиции. "Эвертон" заполучил игрока, который сможет помочь команде.