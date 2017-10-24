Роналд Куман: "Конечно, я разочарован, но желаю успехов "Эвертону"

Бывший главный тренер "Эвертона" Роналд Куман обратился к фанатам и руководству клуба. Голландский специалист с прошлого года работал с "ирисками".

"Хочу поблагодарить игроков и сотрудников за их работу и совместную работу в течение этих 16 месяцев. Я благодарен президенту, акционеру и совету директоров "Эвертона" за то, что они дал мне возможность тренировать отличный клуб, а также фанатов за их страсть. Конечно, я разочарован, но желаю команде удачи в будущем", – написал Куман на своей странице в Твиттере.