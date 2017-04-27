Рэшфорд и Марсьяль - в атаке "МЮ" на матч с "Манчестер Сити"

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" на перенесенный матч 26-го тура премьер-лиги.

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Отаменди, Компани, Коларов, Стерлинг, Фернандинью, Туре, Де Брейне, Сане, Агуэро. Запасные: Кабальеро, Санья, Клиши, Хесус Навас, Гюндоган, Фернанду, Габриэл Жезус.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Феллаини, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Марсьяль. Запасные: Ромеро, Шоу, Туанзебе, Янг, Фосу-Менса, Лингард, Руни.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 27 апреля, начало встречи – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.