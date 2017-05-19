Решение о будущем Венгера в "Арсенале" примут после 27 мая

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что решение о его будущем в клубе будет принято после финала Кубка Англии, который пройдет 27 мая. Решение примет совет директоров лондонцев.

- Я думаю, что собрание совета директоров пройдет после финала, - приводит Mirror слова Венгера.

67-летний специалист возглавляет "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством команда три раза становилась чемпионом Англии, по шесть раз выигрывала Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне "канониры" занимают пятое место в турнирной таблице за один тур до конца чемпионата, отставая от идущего четвертым "Ливерпуля" на одно очко.

Встреча финала Кубка Англии "Арсенал" - "Челси" пройдет в субботу, 27 мая, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.