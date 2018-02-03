Рэмси, Мхитарян и Обамеянг дали тройное интервью. Видео

Футболисты "Арсенала" Аарон Рэмси, Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг после победы в чемпионате Англии в матче против "Эвертона" (5:1). Они дали тройное интервью телеканалу BT Sport.
Напомним, в составе "канониров" хет-трик оформил Рэмси, который стал первым для валлийца в карьере, а также отличились защитник Лоран Косьельни и Обамеянг. Габонец забил в дебютной игре за лондонскую команду. Мхитарян сделал три голевые передачи.
- Это первый хет-трик в моей карьере, - сказал Рэмси. - Но надо отдать должное всей команде. Мы хорошо выглядели в первой половине встречи. Игра была выиграна именно в первом тайме.
- Я рад забить в первом же матче за "Арсенал", - отметил, в свою очередь, Обамеянг. - Как сказал Аарон, мы выдали хороший первый тайм. Второй получился немного другим. Но мы рады победить.
- Доволен тем, что удалось сделать три голевые передачи, - подчеркнул Мхитарян. – Мы одержали заслуженную победу. Нам надо продолжать в том же духе в следующих играх и думать о том, как набрать больше очков. В первом тайме мы показали хороший атакующий футбол, во втором – мы были не так сосредоточены.
Aaron Ramsey: Hat-trick hero ⚽️⚽️⚽️– Football on BT Sport (@btsportfootball) 3 февраля 2018 г.
Henrikh Mkhitaryan: Hat-trick of assists 🅰️🅰️🅰️
Pierre-Emerick Aubameyang: Debut goal ⚽️@DesKellyBTS spoke to the trio after Arsenal beat Everton 5-1 at the Emirates. pic.twitter.com/iFw3LlhpFk