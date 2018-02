Рэмси, Мхитарян и Обамеянг дали тройное интервью. Видео

Aaron Ramsey: Hat-trick hero ⚽️⚽️⚽️

Henrikh Mkhitaryan: Hat-trick of assists 🅰️🅰️🅰️

Pierre-Emerick Aubameyang: Debut goal ⚽️@DesKellyBTS spoke to the trio after Arsenal beat Everton 5-1 at the Emirates. pic.twitter.com/iFw3LlhpFk