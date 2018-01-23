16:54 | Футбол — Англия

Райан Гиггз: "В лице Санчеса "Манчестер Юнайтед" получил готовую суперзвезду"


Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз назвал суперзвездой новичка "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, который вчера перешел из "Арсенала". При этом валлиец сравнил этот трансфер с переходом Робина ван Перси.

– Трансфер Санчеса в "Манчестер Юнайтед" похож на переход Робина ван Перси, ведь клуб получил готовую суперзвезду, – цитирует Sky Sports Гиггза. – Но теперь Моуринью предстоит сложный выбор. Чилиец может сыграть справа, как он делал в "Барселоне". Не думаю, что его приход как-то повлияет на положение Марсьяля.

Думаю, что такие проблемы - это радость для тренера. Санчес может сыграть в Лиге чемпионов, это дополнительный бонус для него.

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